Füllt sich der Container von Promi Big Brother so langsam? Am 9. August startet endlich die langersehnte siebte Staffel des beliebten Reality-Formates. Bereits im Vorfeld brodelt die Gerüchteküche über mögliche Teilnehmer – unter anderem sollen GNTM-Girl Theresia Fischer, Bachelorette-Boy Rafi Rachek und Heinos (80) Gattin Hannelore Kramm (77) in die Kurzzeit-WG ziehen. Nun könnte sich die Riege erweitern: Diese drei Berühmtheiten sollen auch in das Vergnügen der Promi BB-Erfahrung kommen!

Wie Bild erfahren haben will, stehen angeblich zwei Promi-Damen und ein bekannter Herr für die Wohngemeinschaft im TV fest. So zieht angeblich Ex-Köln 50667-Star Janine Pink für zwei Wochen in das berühmte Fernseh-Haus. Mit Schauspielerin Sylvia Leifheit und TV-Detektiv Jürgen Trovato stehen zwei weitere auf der Spekulationsliste. Bisher hat der Sender aber noch keinen Kandidaten offiziell bestätigt.

Eine Promi-Dame schloss Bild allerdings aus: die Frau von Schlagerstar Heino. Einem Insider-Tipp zufolge sollte die 77-Jährige ebenfalls dieses Jahr dabei sein. Dieses Gerücht dementierte Hannelore nun aber gegenüber dem Magazin.

Getty Images Schauspielerin Sylvia Leifheit

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink auf der GLOW

Matthias Wehnert / Future Image, Actionpress Jürgen und Marta Trovato

