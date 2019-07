Alles aus bei Ex-Temptation Island-Beauty Janina Gander und Unternehmer Mike Cees! Vor wenigen Wochen outeten sie sich auf der Berlin Fashion Week als Pärchen. Gefunkt hatte es vorher in Zürich, wie sie im Promiflash-Interview berichtet hatten. Nun hat ihre Partnerschaft ein jähes Ende gefunden – Janina hat sich von Mike getrennt. Was passiert ist und wie es den beiden geht, erzählen sie nun ebenfalls Promiflash.

Die ehemalige Kuppelshow-Teilnehmerin sagt: "Es gab sicherlich sehr schöne und lustige Momente, aber oftmals hatte ich das Gefühl, dass er nicht ganz ehrlich zu mir ist. Das hat sich dann leider auch bewahrheitet." Am 19. Juli habe sie per Telefon einen Schlussstrich gezogen. Mike hingegen habe das Liebes-Aus überhaupt nicht kommen sehen, wie er im Gespräch mit Promiflash behauptet: "Es war nicht mal im Entferntesten eine Trennung von uns spürbar. Ich hielt sie für eine gute Person und hätte nicht gedacht, dass die Trennung auf diese Art und Weise stattfinden würde." Bis jetzt könne er sich nicht erklären, was falsch gelaufen sei, denn Janina habe jegliche Form der Aussprache abgeblockt.

Aktuell besteht zwischen den Ex-Turteltauben kein Kontakt mehr. "Nachdem ich verstanden habe, dass ich mit ihr nicht normal reden kann, habe ich sie einfach losgelassen und kümmere mich nun um mein Leben", erklärt Mike. Janina sei einfach froh darüber, dass der Austausch beendet wurde: "Mir geht es zum Glück sehr gut. Eine Tür schließt sich und ganz viele neue öffnen sich. Ich bin happy." Auch der Geschäftsmann will die Geschichte abhaken: "Ich möchte nun nach vorne blicken und bereit für etwas Neues sein."

Instagram / janina.gander Janina Gander, Reality-Bekanntheit

Instagram / janina.gander Mike Cees und Janina Gander

Privat Mike Cees, Unternehmer

