"Peinlich": Michelle Monballijn erlebt Fail bei erstem Date

Michelle Monballijn hat sich mit einer ungeplanten Anekdote aus ihrem Datingleben in die Herzen ihrer Fans auf TikTok gelacht. Die Schauspielerin wagte sich nach längerer Zeit wieder auf ein erstes Date, aber der Abend verlief nicht ganz so glatt wie erwartet. "Es ist das Peinlichste, was ich je erlebt habe", teilte Michelle offen mit ihren Followern. Nach einem Besuch auf der Toilette kehrte sie zurück – mit einer Menge Toilettenpapier, das unbemerkt an ihrer Kleidung hängen blieb. Die Situation blieb ihrem Gegenüber natürlich nicht verborgen.

Doch Michelle bewahrte Humor und nahm das Malheur mit einem Lachen. "Ich habe versucht, das unauffällig wegzumachen, aber er hat es schon längst gesehen", erzählte sie. Zu ihrem Glück nahm auch ihr Date die Panne mit Gelassenheit und Humor auf. Sehr zu ihrer Überraschung kommentierte er das Missgeschick sogar positiv: "Er meinte, dass er das total authentisch findet und mich wieder daten will", berichtete Michelle erleichtert. Das Peinliche war schnell verflogen, und die beiden amüsierten sich gemeinsam über den Vorfall.

Michelle, die sich nach der Trennung von ihrem Ex-Partner Mike Cees wieder im Dating-Leben umschaut, hat bereits in der Vergangenheit ihre Fans mit Geschichten über skurrile Dates unterhalten. Vor allem in der Welt der sozialen Medien stieß sie auf einige schräge Gestalten, die sie lieber mied. Doch Michelle schätzt einen authentischen und humorvollen Umgang – Eigenschaften, die ihr jüngstes Date offenbar bewiesen hat. Fans dürfen also gespannt sein, wie sich ihre romantische Reise weiterentwickelt.

AEDT / ActionPress Michelle Monballijn im September 2024

RTL Michelle Monballijn und Mike Cees bei "Prominent getrennt"

