Hat Viola Kraus (28) ihr Liebesglück gefunden? Bereits im vergangenen Jahr gab es Gerüchte, dass die Ex-Der Bachelor-Teilnehmerin wieder vergeben sein könnte – was sie im Promiflash-Interview vor einem halben Jahr auch nicht abstritt! Sie sei sehr glücklich und wolle ihr Liebesleben einfach für ein paar Monate im Hintergrund halten, deutete sie damals an. Nun gibt es weitere Indizien, die auf einen Partner an Violas Seite deuten: Die 28-Jährige verbrachte offenbar einen romantischen Urlaub zu zweit!

Auf Instagram grüßte sie ihre Follower jetzt mit einem hübschen Foto von ihrem aktuellen Bali-Trip. Doch wer hat das Bild von ihr geschossen und wem gehören bloß das zweite Cocktail-Glas und das zweite Besteck-Set am Tisch? Ihre Ex-Bachelor-Mitstreiterin Kattia Vides (31) weiß offenbar mehr! "Viel Spaß ihr zwei! Genießt die Zeit zusammen", kommentierte die hübsche Brünette Violas Beitrag und setze noch ein rotes Herz daneben. Sieht ganz so aus, als wäre die Blondine wirklich wieder in festen Händen!

Dafür spricht auch ein Kommentar, den Viola schon vergangenes Jahr unter einem Social-Media-Beitrag ihres Kuppelshow-Kollegen Daniel Lott hinterlassen hatte: Sie habe den passenden Deckel zu ihrem Topf gefunden! Wer dieser "Deckel" ist, hält die Miss München bisher erfolgreich geheim. Offenbar ist sie aber schon seit einigen Monaten mit Mr. Unbekannt zusammen!

Instagram / viola.kraus.official Viola Kraus auf Bali

Instagram / kattiavides Kattia Vides im Mai 2019 auf Mallorca

Instagram / daniel_lott_ Daniel Lott auf dem Weg zu seinem Aruba-Urlaub, 2019

