Sie vermisst ihren Mann noch immer sehr! Im November 2018 erlag Jens Büchner (✝49) seinem Krebsleiden. Seine Witwe Daniela (41) befand sich bis vor Kurzem mit ihren Kindern im Sommerurlaub in der Türkei. Erst kürzlich verriet sie, dass auf dem Familien-Trip immer wieder Erinnerungen an ihren Ehemann wach wurden. Nun postete sie den nächsten Urlaubs-Schnappschuss – und richtete erneut rührende Worte an Jens!

"Der erste 'Familien-Urlaub' ohne dich", leitete die 41-Jährige ihr Statement auf Instagram ein und verlieh ihrem Satz mit einem traurigen Emoji zusätzlich Ausdruck. Die Café-Besitzerin nutzte die Gelegenheit auch, um ein weiteres Mal klarzustellen: "Du hast gefehlt, aber ich weiß, du bist immer bei uns."

Auch zu früheren Zeitpunkten hat die gebürtige Delmenhorsterin immer wieder betont, wie präsent der Kult-Auswanderer für sie bis heute ist. Trotzdem wird häufig spekuliert, ob Daniela vielleicht einen neuen Mann an ihrer Seite haben könnte. Kürzlich schob sie jedoch allen Gerüchten einen Riegel vor: "Für mich ist eine neue Beziehung undenkbar."

ActionPress Jens Büchner bei einem Auftritt auf Mallorca im September 2018

Anzeige

ActionPress Jens und Daniela Büchner in ihrer Faneteria, Juli 2018

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, TV-Auswanderin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de