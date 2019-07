Daniela Büchner (41) hat im vergangenen Jahr ihren geliebten Ehemann Jens (✝49) an den Krebs verloren. Seitdem versucht die mehrfache Mutter, wieder ein normales Leben zu führen und für ihre Kinder stark zu sein. Doch in manchen Momenten wird auch die sonst so toughe Frau wieder total emotional. Im Urlaub mit ihrer Familie werden schöne und doch schmerzliche Erinnerungen bei Danni geweckt!

Mit einem Urlaubsbild auf Instagram meldete sich die 41-Jährige vor Kurzem bei ihren Fans und gab ein kleines Update zu ihrer Reise mit den Kids. "Obwohl es ein 'Griff ins Klo' war, bin ich unglaublich glücklich darüber, viel Zeit mit meinen Kindern zu verbringen", begann die Blondine ihren Beitrag. Was genau schiefgegangen ist, behielt die Auswanderin für sich – ergänzte aber, dass dieser Trip eine wahre Gefühlsachterbahn gewesen sei.

"Es ist eine sehr emotionale Reise für uns in die Vergangenheit. Vor knapp neun Jahren waren wir das letzte Mal an diesem Ort", schrieb die Faneteria-Inhaberin weiter und machte mit dem Hashtag "#dubistimmerbeimir" deutlich, wie sehr sie ihren Jens bei diesem Urlaub vermisst!

ActionPress Daniela und Jens Büchner im Mai 2018

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner mit den Zwillingen Diego und Jenna, Jessica, Jenny mit Kindern und Joelina

action press Jens und Daniela Büchner

