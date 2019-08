Ist Gil Ofarim (36) während der Zeit bei The Masked Singer selbst zum Grashüpfer geworden? Woche für Woche begeisterte der Musiker im Insektenkostüm die Zuschauer. Nicht nur einmal schäkerte und flirtete der feine Herr Heuschrecke mit den anwesenden Ladys im Publikum. Auf der Pressekonferenz nach dem großen Finale verriet Gil nun, ob eher er selbst oder eher der Grashüpfer für seine sexy Performances verantwortlich war!

Promiflash durfte bei dem Pressetermin nur wenige Minuten nach der Siegerehrung von Max Mutzke (38) dabei sein. Dort verriet Gil, wie viel er von seiner eigenen Persönlichkeit in seine Kunstfigur hat einfließen lassen: "Also ich bin ein Gentleman, ich habe Manieren und bin kein Snob und arrogant, aber so ein bisschen Grashüpfer... Das war schwer, es war schwer für mich, aber am Ende des Tages war es eine großartige Sache."

Im Gegensatz zu seiner Promikonkurrenz durfte Gil in eines der leichteren Kostüme schlüpfen. Sein Anzug mit Extrabeinen und Grashüpferhelm dürfte um einiges weniger gewogen haben als beispielsweise Bülent Ceylans (43) Engelsmaskerade. In der Show hatte dieser berichtet, dass das komplette Outfit knapp 30 Kilo schwer ist. Dennoch hatte auch Gil so seine Probleme mit der Verkleidung, wie er der anwesenden Presse schilderte: "Der Stock ist übrigens seit der ersten Show kaputt. Ich muss sagen, ich kriege kaum Luft durch diese Beine, die von einem Korsett gestützt werden."

Promiflash Gil Ofarim auf der "The Masked Singer"-Pressekonferenz

Anzeige

Getty Images Gil Ofarim als der Grashüpfer im "The Masked Singer"-Finale

Anzeige

Getty Images Sänger Gil Ofarim

Anzeige

Getty Images Kandidat Grashüpfer bei "The Masked Singer" 2019 in Köln



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de