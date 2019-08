Auch Kandidat Grashüpfer hat nun sein wahres Gesicht gezeigt! Am heutigen Abend flimmert die vorerst letzte Folge The Masked Singer über die deutschen Fernsehbildschirme – und dabei werden die verbliebenen fünf Prominenten enttarnt, die sich wochenlang unter bunten Kostümen versteckt hatten. Ein maskierter Sänger sorgte bei Zuschauern und ProSieben-Rateteam für besonders große Verwirrung. Sowohl Jan Josef Liefers (54) als auch Gil Ofarim (36) wurden als heiße Favoriten für den Grashüpfer gehandelt. Jetzt hat der Anzugträger endlich seine Maske fallen lassen: Gil Ofarim kam unter dem Kostüm hervor.

Immer wieder überraschte der elegant gekleidete Showteilnehmer mit bombastischen Auftritten und seiner durchweg charmanten Art. Während die Indizien bei anderen kostümierten Sängern von Fans und Jury allerdings oft ziemlich eindeutig einem einzigen Promi zugeordnet worden waren, sprachen die Tipps bei dem stilvollen Musiker ganz und gar nicht für sich. Die Hinweise zu Golf, Tennis, Tanzleidenschaft und einer schwierigen Vergangenheit hätten nämlich sowohl auf Gil als auch auf den Tatort-Star zutreffen können. Jetzt hat das Rätselraten aber ein Ende – Gil hat seine wahre Identität preisgegeben und damit endlich für Klarheit gesorgt.

Als Insekt im grasgrünen Look hatte er in den letzten Wochen aber nicht nur die Jury um Max Giesinger (30) hinters Licht geführt, sondern bei seinen Bühnen-Performances auch musikalisch überzeugen können. Sowohl gefühlvolle Balladen wie heute "Sorry Seems to Be the Hardest Word" von Blue als auch rockige Nummern wie "The Pretender" von den Foo Fighters waren für Gil problemlos zu meistern – die langen Grashüpferbeine wippten dazu stets im Takt.

