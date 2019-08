Laura Müller bekommt prominenten Beistand! Im Sommerhaus der Stars ist Michael Wendlers (47) Freundin schon das ein oder andere Tränchen über die Wangen gekullert. Bei vielen Fans kommt die Heulerei gar nicht gut an – und auch, dass die beiden ständig in ihrem Zimmer zum Kuscheln verschwinden, erfreut die Zuschauer wenig. Eine kann die 19-Jährige unterdessen ziemlich gut verstehen. Gegenüber Promiflash gibt Ex-Sommerhaus-Bewohnerin Stephanie Schmitz (25) zu: Sie kann sich total in Laura hineinversetzen.

"Ich kann's voll verstehen. Weil hätte ich meinen Gefühlen freien Lauf gelassen, dann hätte ich auch die ganze Zeit heulen können", erklärt Stephie im Gespräch mit Promiflash. Auch wenn die Zuschauer das vor den Bildschirmen nicht nachvollziehen können, stellt sie klar: In der Promi-WG herrscht Ausnahme-Zustand. "Die Leute sind da drei Wochen 24 Stunden. Du verlierst den Glauben an die Menschheit", erinnert sie sich an ihre eigenen Erfahrungen zurück und meint, dass der Clinch und Krieg irgendwann einfach zu viel werden würde.

Auch wenn sich die 25-Jährige in dieser Sache hinter die Brünette stellt – beim Thema "Sextainment" der turtelnden Sommerdomizil-Bewohner zeigt sich die ehemalige Love Island-Kandidatin total empört und hat klare Worte: "Ich finde es schade, dass der Wendler die Laura ein bisschen wie ein Stück Fleisch dastehen lässt in der Sendung. Dass er ihr dann noch einfach auf den Arsch haut und zu anderen sagt: 'Willst du auch mal?'", wettert die Blondine.

