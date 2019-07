Ist Laura (18) schon nach einem Tag mit der Situation im Sommerhaus der Stars überfordert? Seit Dienstagabend geht es im TV wieder rund: Gemeinsam mit sieben weiteren Paaren kämpfen Michael Wendler (47) und seine junge Freundin um den Sieg im Reality-Format. Doch die 18-Jährige schien von ihren Mitbewohnern nicht allzu angetan: Schon in der ersten Folge zog Laura sich zurück – statt sich mit den Kollegen zu unterhalten, wollte sie nur mit ihrem Freund kuscheln!

Schlechte Stimmung im Sommerhaus! Am ersten Morgen nach dem großen Einzug der Promis wirkte die Brünette bereits nicht mehr ganz so begeistert von dem Extrem-Projekt. Nachdem sie gemeinsam mit Michael das erste Spiel gemeistert hatte, brauchte Laura erst mal eine Pause – und verkroch sich mit ihrem Partner in ihr Stockbett. Als der 47-Jährige jedoch sich wieder zu den anderen Kandidaten gesellen wollte, kam es bei der Influencerin zu den ersten Tränchen: "Ich möchte kuscheln mit dir. Ich brauch' dich kurz!", weinte Laura. Micha blieb jedoch standhaft – und ließ seine "Prinzessin" allein im Bett zurück.

Doch ist Isolation wirklich die beste Strategie? In den vergangenen Jahren kam genau die nämlich gar nicht gut an: In der ersten Sommerhaus-Staffel hielten sich Angelina Heger (27) und ihr damaliger Freund Rocco Stark (33) auch eher aus den Gruppenaktivitäten heraus – am Ende mussten sie als erstes Pärchen das Haus verlassen.

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" im Special bei RTL.de

TVNOW / Max Kohr Laura Müller und Michael Wendler

TVNOW Michael Wendler und Laura Müller in "Das Sommerhaus der Stars"

Das Sommerhaus der Stars, RTL Rocco Stark und Angelina Heger im "Sommerhaus der Stars"

