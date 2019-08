So etwas hört man nicht jeden Tag! Nachdem die Berlin - Tag & Nacht-Stars Tim Rasch und Benjamin Mittelstädt (23) im vergangenen April ihre Beziehung öffentlich gemacht hatten, folgte nun ihr überraschendes Liebes-Aus. Obwohl sie zwei Jahre sehr glücklich gewesen seien, habe es einfach nicht mehr zwischen ihnen funktioniert. Doch die TV-Darsteller haben sich nicht im Schlechten getrennt – ganz im Gegenteil: Tim und Ben wohnen sogar noch zusammen!

Das offenbarte Tim jetzt in seinem neusten YouTube-Video. "Das mit Ben ist alles sehr kompliziert, weil ich mich menschlich so gut mit ihm verstehe und ich liebe ihn – aber menschlich gesehen", versuchte er, seine Gefühle auszudrücken. "Das macht es sehr kompliziert, weil ich ihn auch als Menschen nicht verlieren möchte. Wir wohnen jetzt hier auch noch zusammen in unserer Wohnung, wir versuchen, das irgendwie hinzukriegen", erklärte der Serien-Beau weiter. Das Ganze sei jedoch alles andere als leicht zu handeln: "Es ist auf jeden Fall eine sehr merkwürdige Situation."

Dennoch möchte Tim klarstellen, dass er und Ben keine romantische Beziehung mehr führen, auch wenn sie einander nach wie vor sehr mögen. "Wir sind Ex-Freunde, wir sind nicht mehr zusammen und wir wohnen in einer Wohnung – das ist halt 'ne angespannte Situation", betonte der BTN-Star.

Instagram / tim_rasch Tim Rasch im Juli 2019 in Istanbul

Instagram / benmstaedt Benjamin Mittelstädt, TV-Darsteller

Instagram / benmstaedt "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller Tim Rasch und Ben Mittelstädt

