Endlich sprechen Tim Rasch und Benjamin Mittelstädt (23) Klartext! Erst im April gaben die beiden Berlin - Tag & Nacht-Stars bekannt, dass sie schon lange ein Paar seien. Die Freude der Fans war jedoch nur von kurzer Dauer: Nachdem Tim bereits zwei Monate später die Trennung angedeutet hatte, ist es jetzt Gewissheit. In einem emotionalen Video haben die einstigen Turteltauben über das traurige Ende ihrer Beziehung gesprochen!

In seinem neuen YouTube-Video erklärte Tim: "Ben und ich haben uns getrennt. Wir waren zwei Jahre zusammen. Es liegt aber nicht an der Öffentlichkeit, dass wir uns getrennt haben. Man kann Liebe nicht erklären. Mal funktioniert es und mal funktioniert es nicht." Streit habe es zwischen ihnen allerdings nicht gegeben – ganz im Gegenteil, denn der 21-Jährige erklärte weiter: "Das Ganze ist so kompliziert, weil ich mich mit Ben unglaublich gut verstehe. Ich liebe ihn über alles – menschlich gesehen und möchte ihn nicht verlieren."

Die beiden Männer wohnen sogar noch zusammen. "Wir haben erst einmal Abstand gebraucht", verriet Ben. Während er drei Wochen auf Bali gewesen sei, habe Tim sich in der Türkei erholt. Obwohl die Situation in ihren vier Wänden auch mal angespannt sei, betonten die zwei, dass es ihnen gut gehe.

Instagram / benmstaedt "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller Tim Rasch und Ben Mittelstädt

Anzeige

Instagram / tim_rasch Die "Berlin - Tag & Nacht"-Stars Ben Mittelstädt und Tim Rasch

Anzeige

Instagram / tim_rasch Benjamin Mittelstädt und Tim Rasch, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de