Das hat Maria Lo Porto wohl nicht erwartet! Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin ist mit ihrem Kollegen Tim Rasch (23) bei der diesjährigen Staffel von #CoupleChallenge dabei. Doch der TikToker fühlt sich im Camp überhaupt nicht wohl: Er gerät immer wieder mit Walentina Doronina und Christin Queenie aneinander: Als Letztere ihm auch noch den Mittelfinger zeigt, will Tim sogar abbrechen. Seine Teampartnerin Maria ist deshalb ganz schön sauer!

"Ich bin abgefuckt, ich bin enttäuscht, ich bin wütend, ich bin traurig", erzählt die Brünette im Einzelinterview. Sie könne überhaupt nicht nachvollziehen, weshalb Tim nach Hause gehen wolle. "Mich macht das so sauer", meint Maria unter Tränen zu ihrer Mitstreiterin Christina Graß (33). Weil der Influencer die Freundschaft nicht aufs Spiel setzen will, entschließt er sich zunächst dazu, doch zu bleiben. Doch lange hält die Freude nicht an: Als das Couple mit den Schwestern Carmen und Michelle Bieri in die Exit-Challenge gewählt wird, bricht Tim endgültig ab. "Es tut mir superleid für Babsi, aber ich kann einfach nicht mehr", erklärt er. Durch ihr Show-Aus bekommt allerdings das bereits ausgeschiedene Team Valdet und Valdrina Haziri noch einmal die Möglichkeit, sich im Spiel gegen die beiden Girls zu beweisen.

Auch nach ihrem Show-Aus hängt zwischen Maria und ihrem Kumpel der Haussegen schief. Vor wenigen Tagen stellte die Schauspielerin im Gespräch mit Promiflash sogar klar, dass sie derzeit überhaupt keinen Kontakt mehr zu Tim hat. Sie habe Abstand gewollt – und sei dem TV-Star deshalb auch auf den sozialen Plattformen entfolgt. Ob Tims Entscheidung wohl mit dem Streit zusammenhängt?

Anzeige

Instagram / tim_rasch Tim Rasch, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2021

Anzeige

Instagram / carmenbieri_ Carmen und Michelle Bieri, "#CoupleChallenge"-Kandidatinnen 2021

Anzeige

Instagram / marialoporto_official Maria Lo Porto, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de