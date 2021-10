Wie steht Tim Rasch (23) zu gemeinsamen TV-Formaten mit seinem neuen Partner Robert? Der Köln 50667-Darsteller ist momentan mit seiner guten Freundin Maria Lo Porto bei #CoupleChallenge zu sehen. Er entschied sich jedoch dagegen, mit seinem Liebsten an der Show teilzunehmen, weil die Beziehung in seinen Augen noch "zu frisch" sei. Doch könnte Tim sich vorstellen, eines Tages auch mit Robert bei einem Reality-TV-Projekt mitzumachen? Das verriet er nun gegenüber Promiflash.

Bei einer Fashionshow von Marcel Ostertag im Rahmen der Berlin Fashion Week traf Promiflash auf den TikToker – und hakte bezüglich seiner zukünftigen TV-Pläne mit Robert nach. "Ich habe mit ihm darüber geredet", gab Tim zu. Tatsächlich ziehe er es durchaus in Erwägung, eines Tages gemeinsam mit seinem Freund vor der Kamera zu stehen. "Es gibt so ein paar Formate, wo ich eventuell mit ihm zusammen hingehen würde", plauderte der Laiendarsteller aus.

Allerdings sei Tim bei diesem Thema ein bisschen zwiegespalten. "Es ist auch saugefährlich, mit seinem Partner in so ein Format zu gehen", hielt er fest. Schließlich würde sein Freund dann ebenfalls in der Öffentlichkeit stehen – und die Zuschauer könnten über das Paar urteilen. "Das ist immer ein bisschen grenzwertig. Ich weiß nicht, ob das nicht eher einer Beziehung schadet als guttut", meinte er abschließend.

Instagram / tim_rasch Tim Rasch, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2021

TVNOW / Frank Beer Maria Lo Porto und Tim Rasch, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2021

Instagram / tim_rasch Tim Rasch, Laiendarsteller

