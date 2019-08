Diese Hochzeitsüberraschung dürfte vor allem viele Kinder mächtig freuen! Denn die kennen das Brautpaar als Moderatoren der News-Show "logo!". Die Rede ist von Tim Schreder und Jennifer Sieglar. 2011 lernten sich die beiden Journalisten durch ihre Arbeit beim ZDF-Kinderkanal KiKa kennen und wenig später auch lieben. Jetzt gaben sich die beiden Turteltauben in Sizilien bei einer absoluten Traumhochzeit das Jawort!

Im Bild-Interview verriet Jennifer, wieso sich die zwei für eine Hochzeit in Italien entschieden haben: "Meine Familie hat seit Jahren ein Haus auf Sizilien. Daher haben wir in 'unserem' kleinen Dorf in den Bergen gefeiert." Damit sich die Familien der beiden besser kennenlernen konnten, wurde die Vermählung gleich mit einem Urlaub verbunden. "Wir lieben beide Sizilien und die Italiener lieben Hochzeiten und geben alles", erzählte die gebürtige Frankfurterin schmunzelnd.

Also war die Hochzeitsfeier der beiden alles andere als ruhig? "Wir haben bis halb fünf getanzt und waren danach im Pool", schilderte die Braut total glücklich. Aber auch Nachhaltigkeit stand bei dem Hochzeitspaar ganz oben auf der Prioritätenliste. "Das CO2 der Anreise haben wir für alle kompensiert. Wiederverwendbare Deko, lokale Speisen, Sänger und DJ aus Sizilien. Nur eine kleine Runde aus Familie und Freunden", erläuterte die umweltbewusste Reporterin.

Instagram / jennifersieglar Jennifer Sieglar im Juni 2019 in Portugal

Instagram / jennifersieglar Tim Schreder und Jennifer Sieglar im August 2019 in Sizilien

Instagram / timschreder Tim Schreder im Juni 2019 in Mainz

