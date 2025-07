Von der Geliebten zur Königin: Camilla feiert 78. Geburtstag

Königin Camilla (78) feiert heute ihren 78. Geburtstag. Die Ehefrau von König Charles III. (76) machte in der Vergangenheit einen bemerkenswerten Imagewandel durch. Lange Zeit galt sie als eine der meistgehassten Persönlichkeiten der britischen Royals und wurde nach dem Tod von Prinzessin Diana (✝36) vielfach als Ehebrecherin angefeindet. Doch inzwischen hat sich das Blatt gewendet: Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov gehört Camilla heute zu den zehn beliebtesten Royals und liegt in der Popularität sogar vor Prinz Harry (40) und Meghan (43).

Der Weg zu dieser Akzeptanz war für Camilla allerdings hart. Jahrelang hatte sie unter der erbarmungslosen Kritik der Öffentlichkeit zu leiden, insbesondere nach Dianas berühmtem Zitat. "Wir waren zu dritt in dieser Ehe, also war es etwas eng", hatte die einstige Prinzessin der Herzen über ihre Ehe gesagt. Nach Dianas tragischem Tod im Jahr 1997 litt Camilla nicht nur unter Anfeindungen, sondern verließ – da derart stark angefeindet – über ein Jahr lang kaum ihr Haus, was sie nur mithilfe ihrer Familie überstand. Doch an Charles Seite gelang es ihr, sich neu zu positionieren. Entscheidend dafür war auch ihr soziales Engagement: Camilla setzt sich für Opfer häuslicher Gewalt und die Aufklärung über Osteoporose ein, einer Erkrankung, an der auch ihre Mutter litt. Für ihren Einsatz in der Leseförderung wurde ihr 2024 ein Ehrendoktortitel verliehen.

In ihrer Familie gilt Camilla als wichtige Stütze: Seit Charles und Prinzessin Kate (43) öffentlich über ihre Krebserkrankungen sprachen, übernahm sie verstärkt repräsentative Aufgaben. Dabei trat sie stets souverän und gelassen auf. Die Liebesgeschichte von ihr und Charles reicht bis ins Ende der 1970er-Jahre zurück, als sich die beiden bei einem Polo-Match kennenlernten. Trotz aller Widerstände haben sie zueinander gefunden, und Camilla hat im Laufe der Jahre bewiesen, dass sie nicht nur die große Liebe des Königs ist, sondern auch eine starke, engagierte und gefestigte Königin, die ihren Platz an der Seite des Monarchen mit Bescheidenheit und Rückgrat ausfüllt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla und König Charles bei Trooping the Colour 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla beim Royal Ascot 2024