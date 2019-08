Hinter Evelyn Burdecki (30) liegen aufregende TV-Monate: Nach ihrem sensationellen Dschungelcamp-Sieg ging es für die quirlige Blondine zu Let's Dance. Im Anschluss wollte sich Evelyn Zeit für sich nehmen – und auf Männerjagd gehen. Doch trotz einiger Dates hat die ehemalige Bachelor-Kandidatin die große Liebe noch nicht gefunden. Ob das vielleicht auch daran liegt, dass sie nicht ganz happy mit sich selbst ist? Evelyn würde sich nämlich gerne ihre Brüste machen lassen!

In einem RTL-Interview wird die Beauty gefragt, was sie an sich ändern würde, wenn sie könnte. "Brüste operieren", lautet die prompte Antwort der Dschungelkönigin – und auch die Begründung liefert sie direkt mit. "Die sind so ein bisschen am Hängen. Sie sind jetzt auch keine Waschlappen – aber so halbe Lappen", erzählt sie lachend. Probleme damit, ihr Dekolleté zu zeigen, habe Evelyn aber trotzdem nicht.

Das finde auch ihre katholische Mutter in Ordnung – bei einer Sache würde sie aber tatsächlich eingreifen. "Wenn ich rausgeh' mit 'nem Rock, dann läuft meine Mama hinterher und sagt: 'Evelyn, zieh dir bitte die Radlerhose drunter an, sonst sieht man deinen Popo'", erklärt die 30-Jährige. Sie höre zwar auf ihre Mutti, aber nur bis zur nächsten Ecke – an der sie die Hose wieder ausziehe.

