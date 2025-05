Evelyn Burdecki befürchtete Höschen-Panne bei "Let's Dance"

Bei Let's Dance hätte Evelyn Burdecki (36) fast für den Aufreger des Abends gesorgt: Während der Liveshow am Freitagabend übernahm die quirlige TV-Bekanntheit den Part, den goldenen Umschlag mit den Final-Ergebnissen ins Studio zu bringen. Im Rausch der Aufregung ließ sich Evelyn dann von ihrem früheren Tanzpartner Evgeny Vinokurov (34) zu einem spontanen Tänzchen mitreißen – inklusive riskanter Hebefigur. Was keiner wusste: Unter ihrer weißen Hose konnte die Blondine keine Unterwäsche tragen. "Ich bin ganz ehrlich, unter dieser weißen Hose kann man keine Unterhose tragen, und ich hatte so eine Panik, dass meine Hose reißt und man komplett in meinen Hintern reinschauen kann", erklärte Evelyn gegenüber Bild und fügte hinzu: "Ich hatte ja keine Zeit, mir Gedanken zu machen, welcher Hebefigur meine Hose standhalten könnte, und dann bin ich einfach in die Vollen gegangen."

Trotz aller Sorge machte sie einfach mit und wurde zum Glück vor der gefürchteten Modepanne bewahrt – die Naht hielt! Evelyn reagierte mit Humor auf die Situation: "Wenn mein Top aufgesprungen wäre, wäre das egal gewesen, ich trage ja einen BH drunter. Aber mit dem Hintern hatte ich schon Panik, denn diese Bilder kriegst du nie wieder entfernt." Aus diesem Grund habe sie laut eigener Aussage auch die Anfrage des Playboys abgelehnt, scherzte die 36-Jährige.

Dass Evelyn dennoch blankziehen kann, bewies sie an Ostern. Die Reality-TV-Bekanntheit teilte ein Instagram-Video von sich, das sie am Strand zeigte. Ihr Körper wurde lediglich von einer roten Bikinihose bedeckt. Mit einem Buch in der Hand blickte sie entspannt Richtung Meer – von einem Bikinioberteil fehlte jegliche Spur. "Guten Morgen vom Strand. Kein Hase, keine Eier, aber WLAN, Kaffee, Beats und Sonne satt. Einen schönen Ostermontag aus dem faulen Paradies!", schrieb sie zu dem Beitrag. Unter ihrem Video häuften sich begeisterte Kommentare ihrer Fans, die den entspannten Ostergruß feierten. Auch Detlef Steves (56) meldete sich zu Wort und scherzte: "Original so lese ich auch."

RTL / Stefan Gregorowius Evelyn Burdecki mit Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance", 2025

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im April 2025

