Tränen um Margot Friedländer: Auch Evelyn verabschiedet sich

Mit bewegenden Worten äußerte sich Evelyn Burdecki (36) über den Tod der Holocaust-Zeitzeugin Margot Friedländer (✝103), die am 9. Mai 2025 im Alter von 103 Jahren verstorben ist. Evelyn äußerte sich im Gespräch mit BILD tief betroffen: "Ich bin tieftraurig, dass so eine großartige und wegweisende Frau unseres Zeitgeschehens wie Margot Friedländer von uns gegangen ist." Die beiden Frauen trafen sich erstmals im Juni 2024 beim "Ein Herz für Kinder"-Sommerfest in Berlin, wo sie gemeinsam sangen und tanzten. Obwohl sie ein Altersunterschied von 67 Jahren trennte, hatten sie überraschenderweise eine enge Verbundenheit entwickelt.

Die Begegnung auf dem Sommerfest wurde für die Moderatorin zum Schlüsselerlebnis: "Ich werde nie vergessen, wie sie beim BILD-Sommerfest zu Giovanni Zarrella (47) aufgestanden ist und tanzen wollte. Sie war so inspirierend", berichtete Evelyn weiter. Besonders beeindruckte sie Margots positive Ausstrahlung: Sie sei ein fröhlicher und positiver Mensch gewesen, trotz all der Geschichte, die sie erlebt und erzählt habe. "Sie war ein großes Vorbild, die so viel Kraft und Liebe fürs Leben hatte", sagte Evelyn. Nicht nur die geteilten Erinnerungen, sondern auch die menschliche Größe Margots hinterlassen bei Evelyn deshalb einen bleibenden Eindruck.

Margot war weit mehr als eine Zeitzeugin der dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte. Sie berührte mit ihrer erlebten Geschichte und ihrem Engagement unzählige Menschen, wurde für ihre Verdienste unter anderem mit der Ehrenbürgerwürde Berlins ausgezeichnet und sollte zuletzt noch das Große Verdienstkreuz erhalten. "Sie hat unserem Land Versöhnung geschenkt", formulierte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69). Evelyn betonte auch, dass sie sich wünsche, Margot sei "mit einem Lächeln gegangen" und könne jetzt "alles von oben anschauen". Ihr Tod sei "echt traurig, aber auch schön, was sie alles hinterlassen hat".

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im Februar 2025

Getty Images Margot Friedländer bei "Ein Herz für Kinder" 2024