Evelyn Burdecki sagt "NDR Talk Show" wegen eines Unfalls ab

Evelyn Burdecki (36) hatte eigentlich geplant, den heutigen Abend auf der Couch neben Barbara Schöneberger (51) und Hubertus Meyer-Burckhardt zu verbringen. Aus ihrem Auftritt in der "NDR Talk Show" wird jetzt allerdings nichts: Die Reality-TV-Bekanntheit musste ihren Termin absagen, um für ihre Mutter da sein zu können. "Meine Mama hat gerade keinen Lauf! [...] Sie hatte den Hund im Arm und ist ausgerutscht und mit dem Kopf auf den Marmortisch geknallt", berichtet sie gegenüber Bild und ergänzt: "Da hatte ich natürlich Panik und bin sofort mit ihr zum Arzt!"

Letztendlich habe der Unfall schlimmer ausgesehen, als er war – die ehemalige Dschungelcamp-Gewinnerin wollte ihre Mama aber trotzdem nicht allein lassen. "Sie hatte Glück im Unglück und nur eine Beule am Kopf! Aber bei älteren Menschen zählt jede Sekunde", erklärt sie. Darüber hinaus verrät Evelyn, dass es nicht der erste Vorfall war, der ihre Mutter in letzter Zeit ereilt hat. "Erst vor vier Wochen hat sie sich die Hand gebrochen, weil sie über unseren Hund gestolpert ist. Und heute schon wieder so ein Schockmoment", erzählt sie.

Aber auch wenn Fans heute Abend auf die 36-Jährige verzichten müssen – ab kommendem Herbst werden sie mehr von ihr zu Gesicht bekommen. Wie vor wenigen Tagen bekannt wurde, bekommt Evelyn ihre eigene TV-Serie bei Sky und dem Streaming-Service WOW. In dem sechsteiligen Format wird sie von einer Kamera begleitet, während sie sich auf die Suche nach einem Familiendomizil im Süden macht. "Ich nehme euch mit in meinen echten Alltag, meine verrückten Gedanken und auf Reisen, die vielleicht nicht immer perfekt laufen... aber dafür echt sind", versprach die ehemalige Bachelor-Kandidatin gegenüber dem deutschen Blatt.

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Juli 2022

Getty Images Evelyn Burdecki, September 2022