Überraschung: Evelyn Burdecki bekommt ihre eigene TV-Serie

Realitystar Evelyn Burdecki (36) geht ab Herbst in einer ganz neuen Rolle an den Start. Sie wird erstmals mit ihrer eigenen TV-Serie bei Sky und dem Streaming-Service WOW zu sehen sein. Das sechsteilige Format zeigt sie auf einer emotionalen Reise, bei der sie nach einem Familiendomizil im Süden sucht. Ohne Skript oder glamouröse Inszenierung begleitet die Kamera Evelyn in ihrem alltäglichen Leben. "Es wird lustig, emotional, manchmal chaotisch – klar, bei mir –, aber immer mit Herz. Ich nehme euch mit in meinen echten Alltag, meine verrückten Gedanken und auf Reisen, die vielleicht nicht immer perfekt laufen … aber dafür echt sind", verspricht die "Dschungelregentin" von 2019 gegenüber Bild und freut sich auf das Abenteuer.

Mit ihrer authentischen und herzlichen Art will Evelyn in der Serie, die sowohl lustige als auch nachdenkliche Momente verspricht, neue Einblicke in ihr Leben geben. Sie streift durch traumhafte Kulissen, entdeckt lokale Delikatessen und trifft auf spannende Menschen. Ihr Ziel ist es, die Zuschauer zum Lachen zu bringen, aber auch dazu, über das Leben nachzudenken und dabei authentisch zu sein. "Ich wollte auf keinen Fall irgendeine Rolle spielen. Ich habe gesagt: Wenn wir das machen, dann nur echt, mit all meinen Ecken, Kanten und Gedanken. Deshalb gibt es keine Filter. Die Zuschauer begleiten mich auf dieser Reise, weg von Glitzer und Glamour, hin zu mir selbst", erklärte das Social-Media-Phänomen, das sich bewusst gegen Rollen und Schönfärberei entschieden hat.

Doch damit nicht genug: Neben ihrer eigenen Show wagte Evelyn kürzlich auch den Sprung an Bord der legendären ZDF-Reihe Das Traumschiff. Für die Dreharbeiten reiste die Reality-Queen bis nach Island – fernab von Sonne, Strand und Palmen, die sonst zum typischen Flair der Kultserie gehören. Besonders spannend: Ihre Rolle durfte die Schauspielerin noch nicht verraten, denn alles lief streng geheim ab. Trotzdem sprach sie in einem Interview mit Bild über die besondere Bedeutung ihres neuen Jobs. Vor allem ihre Mutter reagierte überwältigt, als sie von der kleinen Gastrolle erfuhr. "Als sie gehört hat, dass ich dort eine kleine Rolle spielen darf, hat sie geweint vor Freude", berichtete Evelyn.

Anzeige Anzeige

Getty Images Evelyn Burdecki, September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im April 2023

Anzeige Anzeige