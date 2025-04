Als Nackedei: Evelyn Burdecki schickt Oben-ohne-Ostergüße

Evelyn Burdecki (36) lässt anlässlich der Feiertage die Hüllen fallen. Die Reality-TV-Bekanntheit verbringt das Osterfest völlig entspannt und in tropischer Umgebung – denkt aber trotzdem an ihre Fans und sendet ihnen einen ganz besonderen Gruß. Auf Instagram veröffentlicht sie ein Video, in dem sie mit einem Buch in der Hand und mit dem Rücken zur Kamera am Strand sitzt und nichts bis auf eine rote Bikinihose trägt. "Guten Morgen vom Strand. Kein Hase, keine Eier, aber WLAN, Kaffee, Beats und Sonne satt. Einen schönen Ostermontag aus dem faulen Paradies!", schreibt die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin dazu.

Mit ihrem Beitrag ruft die einstige Let's Dance-Kandidatin eine Menge Begeisterung hervor. Unter dem Clip sammeln sich viele Kommentare, in denen die Follower betonen, wie beeindruckt sie von der Aufnahme sind. "Wow, ein bezaubernder Anblick", schwärmt beispielsweise ein Nutzer, während ein anderer betont: "Genieße deinen Urlaub, denn du hast ihn mehr als verdient." Außerdem mischt sich TV-Kollege Detlef Steves (56) unter die Kommentare. "Original so lese ich auch", scherzt die Hot oder Schrott – Die Allestester-Bekanntheit.

In der vergangenen Woche sah die Welt der 36-Jährigen aber noch nicht ganz so unbeschwert aus. Sie verbrachte erst kürzlich einen fröhlichen Urlaub auf Mallorca – beendete diesen aber mit einer schweren Lebensmittelvergiftung. Das sorgte dafür, dass Evelyn sogar einen geplanten TV-Dreh absagen musste. "Ich war auf Mallorca und habe direkt am Strand frischen Fisch gegessen", berichtete sie in ihrer Social-Media-Story und fügte hinzu: "Ich glaube, der Fisch lag zu lange in der Sonne. Nachdem ich ihn gegessen hatte, ging's mir einfach nur schlecht."

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im April 2025

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki im Februar 2025

