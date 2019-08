Dieser Kuppelshow-Kandidat hat den Spieß bei Die Bachelorette einfach mal umgedreht! Das Konzept des TV-Formats, bei der Singles auf Partnersuche gehen, ist auch in diesem Jahr eigentlich wieder dasselbe: In der aktuellen Staffel verteilt Gerda Lewis (26) rote Schnittblumen an ihre Liebesanwärter – jeder, der sich in der Nacht der Rosen über ein Blümchen freuen darf, ist eine Runde weiter. Bevor es diese Woche zu dem gefürchteten Ritual kommen konnte, kam ihr allerdings ein Show-Hottie zuvor: Daniel Chytra kaufte der Blondine eine Rose bei einem Gruppendate in Athen!

Zusammen mit Oggy Batar, Marco Schmidt und Daniel erkundete die 26-Jährige die griechische Hauptstadt, als Oggy seine Chance nutzte, um mit dem Insta-Model allein zu reden. Aber der Tattoo-Fan schaute nicht tatenlos zu, sondern kaufte einem Rosenverkäufer kurzerhand einen Strauß Blumen ab. Die schönste Rose aus dem Bund schenkte er schließlich Gerda – und die freute sich sehr über die Geste, wie sie im Einzelinterview verriet: "Das war schon mega-süß vom Daniel, dass er mir eine Rose besorgt hat, auch wenn sie nicht so gesund aussah. Aber der Gedanke zählt und endlich habe ich auch mal eine Rose bekommen."

Bei der Entscheidungsrunde revanchierte sich die gebürtige Litauerin schließlich schnell: Gleich als dritter durfte er seine Rose freudestrahlend entgegennehmen und somit weiter um die Gunst der Bachelorette kämpfen. Einen Auftrag bekam er von seiner Herzensdame auch noch mit auf den Weg: Der 35-Jährige soll sich nicht so sehr den Kopf über die Situation im TV zerbrechen.

Instagram / daniel_chytra Daniel Chytra, Bachelorette-Kandidat

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis im Januar 2019

TVNOW Daniel Chytra, Bachelorette-Kandidat 2019

