Am Donnerstag flimmerte Schlag den Besten mit Elton (48) als Moderator zum ersten Mal über die Bildschirme. Bei dem Ableger von Schlag den Raab duellieren sich zwei Kandidaten und kämpfen dabei um eine Siegprämie von 50.000 Euro. In der Auftaktfolge konnte sich Robin gegen seinen Gegner Felix durchsetzen und wurde somit zum ersten Gewinner der Sendung. Aber wie kam das neue Format eigentlich bei den Zuschauern an?

Wie DWDL berichtet, lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bei 11,9 Prozent. Demnach sahen sich solide 790.000 Zuschauer das packende Duell an. Aber waren sie auch zufrieden mit dem, was ihnen geboten wurde? Die Promiflash-Leser sind sich uneinig: Von 1.330 Umfrage-Teilnehmern meinten 54,2 Prozent (721 Stimmen): "Gefällt mir richtig gut! Ich bin ein Fan solcher Formate." 45,8 Prozent (609 Stimmten) fanden jedoch: "Hm, das ist jetzt nicht so mein Fall."

Auch die Facebook-User kommen nicht auf einen Nenner. Während einige die Auswahl der Kandidaten lobten, fanden es viele Zuschauer des Formats schade, dass keine Promis gegeneinander antreten. "Das Konzept ist unverändert: Sport, Geschicklichkeit, Wissen. Ich bin ehrlich, wenn ich mir schon so eine Sendung anschaue, möchte ich wenigstens ein oder zwei Promis sehen", erklärte beispielsweise ein Kommentator.

ProSieben "Schlag den Besten"-Logo

Instagram / elton_tv Elton, Moderator

Steffen Z Wolff / ProSieben Sarah Lombardi und Eko Fresh bei "Schlag den Star"

