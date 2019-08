Was für ein Auftakt bei "Schlag den Besten"! Am Donnerstagabend flimmert nun die allererste Folge der neuen ProSieben-Showreihe über die TV-Bildschirme. In der Sendung, die von Moderations-Legende Elton (48) begleitet wird, treten je zwei Allround-Talente gegeneinander an. Dem Gewinner winken 50.000 Euro Preisgeld und der Einzug in die nächste Runde, wo sie mit etwas Glück erneut kassieren können. Dafür müssen die Kandidaten sich in den verschiedensten Spielen duellieren – und die haben es ganz schön in sich: Kandidat Felix stürzte gleich bei der ersten Challenge!

Diese Aktion sah ziemlich schmerzhaft aus! Bei dem Spiel mussten die Teilnehmer über eine Drehscheibe laufen – hierbei war ordentlich Geschwindigkeit gefragt: Wer in zwei Minuten mehr Umdrehungen auf der Plattform zurücklegen konnte, sollte die Runde gewinnen. Das war in diesem Fall Kandidat Robin. Denn sein Kontrahent Felix wurde etwas übermütig, geriet ins Straucheln – und wurde in hohem Bogen von der Drehscheibe geschleudert! Die Sicherheitsleine, die einen derartigen Sturz eigentlich hätte verhindern sollen, versagte offenbar ihren Dienst.

Auch wenn der Fall im TV recht dramatisch rüberkam, habe der Medizin-Student sich nicht weiter verletzt – lediglich die Finger würden ihm etwas wehtun. Trotzdem ärgerte der 23-Jährige sich über die Niederlage: "Das sieht natürlich blöd aus." Typisch Elton versuchte der Moderator daraufhin, die Situation mit einem Witz aufzulockern: "Nee, das sah lustig aus! Aber ja, damit ist nicht zu spaßen." Was sagt ihr bisher zu "Schlag den Besten"? Stimmt ab!

ARD/Thomas Leidig Elton in "Wer weiß denn sowas?"

© ProSieben "Schlag den Besten"-Kandidaten Robin und Felix

Facebook / @elton.tv Elton, Moderator

