Die erste Folge der neuen TV-Show "Schlag den Besten" sorgte für echten Nervenkitzel! Immerhin hatte die Sendung kaum angefangen, schon kam es während des ersten Spiels zu einer heiklen Situation. Kandidat Felix stürzte bei der allerersten Challenge und versetzte das Publikum und Moderator Elton (48) kurz in Schockstarre. Zum Glück verletzte sich der Medizinstudent nicht ernsthaft und zog das Battle gegen Kontrahent Robin – trotz etwas schmerzender Finger – wie ein Profi durch. Eine spannende Auftakt-Folge, die von den Zuschauern mit gemischten Gefühlen aufgenommen wurde.

Zunächst standen die User bei Twitter dem Ganzen sehr skeptisch gegenüber. Viele waren etwas enttäuscht, das normale Kandidaten, und keine prominenten Teilnehmer, um den Sieg kämpften. Doch je mehr Spiele gezeigt wurden, umso positiver wurden auch die Kommentare auf der Plattform. Manche Nutzer fieberten vor den TV-Bildschirmen richtig mit. "What the F*ck! Was eine Aufholjagd von Felix", "Yes, die können was" und "Finde es angenehm, dass die beiden im Vergleich zu den Promis schlauer sind und die Spiele schneller kapieren", lauteten die ersten Einschätzungen. Allerdings drückte ein wichtiger Punkt etwas die Stimmung. Da die Folge bereits im Vorfeld aufgezeichnet wurde, war aufgrund der angesetzten Sendezeit ziemlich schnell klar, wer als Gewinner aus der Show gehen wird.

Zugegeben, "Schlag den Besten" tritt ja auch in große Fußstapfen! Seitdem das Original Schlag den Raab abgesetzt worden war, tun sich zahlreiche Nachfolger-Formate extrem schwer. Ein Beispiel: Schlag den Henssler konnte aus Quoten-Sicht nicht wirklich überzeugen und wurde kurzerhand komplett aus dem Programm genommen. Wie hat euch "Schlag den Besten" gefallen? Stimmt in der Umfrage unter diesem Artikel ab.

© ProSieben "Schlag den Besten"-Kandidaten Robin und Felix

© ProSieben Kandidat Robin bei "Schlag den Besten"

Getty Images Steffen Henssler im Oktober 2015 in Hamburg

