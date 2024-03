"Schlag den Besten": Dieser Star konnte seine Taschen füllen

Hat sich René Casselly (27) wieder durchgesetzt? Eine neue Staffel "Schlag den Besten" mit Moderator Elton (52) hat wieder begonnen. In dieser Show treten Promis gegeneinander an und stellen ihr Können in verschiedenen Kategorien unter Beweis. Der Gewinner jeder Folge kommt weiter und sucht sich in der nächsten Show neue Gegner aus. In der ersten Show gewann das Multitalent René – ob er auch heute Abend wieder als Gewinner nach Hause gegangen ist?

In der heutigen Folge von "Schlag den Besten" stellten Stars wie Prince Damien (33), Elena Carrière (27), Joachim Llambi (59), Timur Ülker (34), Jana Wosnitza (30), Tobias Wegener (30), Mimi Kraus (40), Valentin Lusin (37) und Julius Brink (41) ihr Talent unter Beweis. Da René die letzte Show gewonnen hatte, durfte er auswählen, gegen wen er antreten möchte. Nachdem er Prince, Elena und Joachim nacheinander aus dem Spiel geworfen hatte, konnte Timur die Tischtennis-Challenge für sich entscheiden. Dieser verlor gegen Jana, die sich wiederum in der achten Challenge verabschieden musste. Beim letzten Spiel des Abends lieferten sich Mimi und Julian ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Der ehemalige Handballspieler sicherte sich 30.000 Euro und geht somit als Gewinner in die dritte Show.

In der ersten Folge konnte sich das Multitalent René Casselly gegen die Artistin Lili Paul-Roncalli (25) und den Unter uns-Darsteller Timothy Boldt (33) durchsetzen. Aber auch Adriano Salvaggio, die Skirennläuferin Hilde Gerg (48), der Ex-Handballspieler Pascal Hens (43) und der Ur-Bachelor Paul Janke (42) waren mit von der Partie.

BRAINPOOL / Willi Weber Valentin Lusin und Mimi Kraus bei "Schlag den Besten"

BRAINPOOL / Willi Weber René Casselly und Elton bei "Schlag den Besten"

BRAINPOOL / Willi Weber Die Promis bei der zweiten Folge von "Schlag den Besten"

