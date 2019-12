Das ging jetzt aber schnell! Anfang August flimmerte die allererste Folge von Schlag den Besten über die TV-Bildschirme. In der ProSieben-Showreihe kämpften jeweils zwei Allround-Talente in mehreren Wettkämpfen um ein Preisgeld von 50.000 Euro und den Einzug in die nächste Runde. Die Fans waren über den Normalo-Ableger von Schlag den Raab geteilter Meinung – doch nun gibt es eine Überraschung: Die zweite Staffel steht bereits in den Startlöchern!

Wie Quotenmeter berichtet, wird die Sendung schneller fortgesetzt als erwartet. Nachdem die ersten vier Folgen im Sommer liefen, wird es schon im Winter weitergehen – und zwar ab Anfang kommenden Jahres. Am 28. Januar wird die erste Folge der neuen Staffel um 20:15 Uhr auf ProSieben laufen. Somit wird die Spielshow nicht mehr wie gewohnt donnerstags, sondern dienstags ausgestrahlt. Auch Elton (48) und Ron Ringguth werden dann wieder als Moderator und Kommentator mit von der Partie sein.

Viele Zuschauer dürften sich jetzt schon die Frage stellen, ob einer der zukünftigen Kandidaten den 24-jährigen Robin schlagen kann. Der Medizinstudent hatte sich in den vier bisherigen Folgen jeweils gegen seine Konkurrenten durchgesetzt und konnte sich somit schon 200.000 Euro erspielen. Den kommenden Wettkampf kann der Champion kaum erwarten. "Neues Jahr, neues Glück? Ich bin heiß auf neue Duelle und freue mich jetzt schon auf echte Gegner", gab er an.

Getty Images TV-Star Elton im November 2019

Anzeige

Instagram / elton_tv Moderator Elton

Anzeige

Getty Images Elton bei einer Theater-Premiere

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de