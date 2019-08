Wird Joey Heindle (26) für Zlatko Trpkovski (43) der neue Jürgen Milski (55)? In der ersten Staffel von Big Brother im Jahr 2000 wurden der Kfz-Mechaniker und der heutige Moderator dicke Buddys. Bei Promi Big Brother könnte nun Joey Jürgens Rolle einnehmen. Dass der Sänger genauso wenig ein Blatt vor den Mund nimmt, hat er bereits in der Auftaktfolge am Freitag bewiesen. Zeit zum ungestörten Kennenlernen haben die beiden im Luxuscamp ebenfalls!

Bei Promi Big Brother – Die Late-Night-Show meinte Joeys Freundin Ramona Elsener sofort, dass ihr Liebster und der 43-Jährige auf einer Wellenlänge seien. "Ich habe vorhin noch zu einem Kumpel gesagt, dass man sofort sieht, wenn Joey jemanden mag. Die beiden haben irgendwie eine Chemie. Zlatko ist reingekommen und man hat direkt gesehen, die verstehen sich." Die Moderatorin Melissa Khalaj (30) stellte eine Theorie auf, warum sich die zwei so sympathisch finden könnten: "Joey ist ein bisschen wie Zlatko vor ein paar Jahren und ich glaube auch, dass er sich in Joey wiedererkennt."

Auf Jürgen scheint Zlatko heute nicht mehr gut zu sprechen zu sein. Auf die Frage von YouTuber Chris Manazidis, ob er noch mit dem 55-Jährigen befreundet sei, antwortete er kalt: "Nie gewesen. Wir waren nur für ein paar Auftritte zusammen gebucht." Danach sei der Kontakt schnell abgebrochen.

