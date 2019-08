Die Zeichen stehen auf Sommer! Ob im luftig-lässigen Kleid, mit kurzer Shorts oder auch im knappen Zweiteiler – bei den Teen Choice Awards am vergangenen Sonntag ließen es die Promi-Ladys in Sachen Fashion wieder so richtig krachen. Doch auch die männlichen VIPs standen den Frauen in nichts nach und präsentierten stolz ihre coolen Looks bei hohen Temperaturen. Das diesjährige Motto auf dem Red Carpet: Sommer in seinen buntesten Farben!

Zu den großen Stars des Abends zählte ganz klar Taylor Swift (29). Die Sängerin war in acht Kategorien nominiert und gewann den Icon Award – als erste Künstlerin überhaupt. Und auch mit ihrem Outfit aus einem Regenbogenbody, Shorts und passendem Blazer von Versace war die Blondine der absolute Hingucker. Auch die beiden Riverdale-Stars Maia Mitchell und KJ Apa (22) konnten mit ihrer Garderobe die Fotografen für sich gewinnen. Sie setzten auf angesagte Pastell-Töne.

Einzig Jonas Brothers-Mitglied Nick Jonas (26) hatte keine Lust auf Farbe. Der Sänger erschien zu der Preisverleihung in einem dunklen Ensemble und einer schwarzen Lederjacke. Mit seiner eher tristen Kombi stach der Musiker aus der Masse der sonst so farbenfrohen VIPs deutlich heraus.

Getty Images Taylor Swift bei den Teen Choice Awards 2019

Getty Images Maia Mitchell und KJ Apa bei den Teen Choice Awards 2019

Getty Images Nick Jonas bei den Teen Choice Awards 2019

Getty Images Jessica Alba bei den Teen Choice Awards 2019

Getty Images Lucy Hale und David Dobrik bei den Teen Choice Awards 2019

Getty Images Tori Spelling bei den Teen Choice Awards 2019

Getty Images John Stamos bei den Teen Choice Awards 2019

Getty Images Sarah Hyland bei den Teen Choice Awards 2019



