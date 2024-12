Miley Cyrus klärt kontroversen Stangentanz bei Awardshow auf

Die Sängerin Miley Cyrus (32) blickte kürzlich auf eine kontroverse Performance zurück: ihren Auftritt bei den Teen Choice Awards 2009. Damals hatte sie ihren Hit "Party in the USA" gesungen und dabei an einer Metallstange eines Eiswagens getanzt, was für viel Aufsehen sorgte – schließlich war Miley zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 16 Jahre alt. In einem Gespräch mit ihrer Schwester Brandi (37) im Rahmen der Spotify-Serie "Billions Club" enthüllte Miley nun, dass die Idee dafür gar nicht von ihr stammte. " [...] das war die Idee meiner Mutter. Sie lässt mich immer die Schuld auf mich nehmen", verriet die 32-Jährige.

Miley fügte hinzu: "Als ich am nächsten Tag Ärger bekam, weißt du, wer nirgends zu finden war? Tish Cyrus (57)." Während sich viele in erster Linie wegen des provokanten Tanzes an die Performance erinnern, verbindet Miley damit etwas anderes: Für sie sei es das erste Mal gewesen, dass sie echten Diamantschmuck auf der Bühne getragen habe. Dazu witzelte sie: "Ihr erinnert euch an einen kleinen alten Eiswagen, ich erinnere mich an die Diamanten."

Seit ihrem 13. Lebensjahr steht Miley im Rampenlicht. Ihre Karriere begann sie als Hauptdarstellerin in der Disney-Serie Hannah Montana. Über ihre Anfangszeit dort sagte sie: "Ich bin immer noch stolz darauf, Hannah Montana gewesen zu sein. Ein bisschen von allem hat sich verändert, und gleichzeitig hat sich nichts verändert." Privat scheint sie ihr Glück inzwischen in Musiker Maxx Morando (26) gefunden zu haben.

Getty Images Tish Cyrus, Miley Cyrus und Brandi Cyrus bei den Grammy Awards 2024

Getty Images Miley Cyrus, 2006

