Hat er eine neue Frau in seinem Leben? Erst im vergangenen November hatte diese Nachricht für einen Schock gesorgt: Beth Chapman (✝51) war erneut an Krebs erkrankt. Am 26. Juni verlor die Reality-Darstellerin den Kampf gegen die schwere Krankheit. Ihr Mann Duane Chapman (66) hatte danach betont, dass niemand ihren Platz jemals einnehmen könne. Aber hat sich das Blatt jetzt gewendet? Duane wurde mit einer unbekannten Dame erwischt!

Am Samstag entdeckten Paparazzi den Kopfgeldjäger vor einem italienischen Restaurant in Los Angeles. Alleine war der 66-Jährige dabei allerdings nicht, wie neue Aufnahmen zeigen: Eine Frau mit dunklen Haaren und einem silbernen Kleid begleitete ihn! Beim Dinner-Date blieb es jedoch nicht. Die Mystery-Lady wurde auch dabei gesehen, wie sie mit Duanes Bodyguard in einer Tankstelle Snacks kaufte, während der Reality-Star selbst im Wagen gewartet haben soll. Danach soll die Brünette die Nacht mit ihm im Hotel verbracht haben. Duane selbst äußerte sich bisher nicht dazu.

Ob Duane wirklich schon wieder bereit für eine neue Liebe ist? Seine Tochter Bonnie hatte erst vor wenigen Tagen auf Instagram betont, dass sie nicht glaube, dass ihr Vater nach Beth je wieder heiraten werde: "Nein, er hatte seine Seelenverwandte gefunden."

