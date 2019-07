Er hat die Liebe seines Lebens verloren! Im November vergangenen Jahres musste Beth Chapman (✝51) einen schweren Rückschlag verkraften: Der Krebs war zurückgekommen. Die Reality-Darstellerin stellte sich dem Kampf gegen die Krankheit – und verlor ihn am 26. Juni. Ihr Verlust hinterlässt ein großes Loch im Leben ihrer Familie. Besonders Beths Mann Duane (66) leidet sehr darunter. Eine andere Frau in seinem Leben kommt für ihn nicht infrage: Er will nie wieder heiraten!

Das erklärte jetzt Duanes und Beths gemeinsame Tochter Bonnie. Bei Instagram wurde sie laut Hollywood Life von einem ihrer Fans gefragt, ob sie glaube, dass ihr Vater noch einmal vor den Altar treten werde – und hatte darauf eine klare Antwort. “Nein, er hatte seine Seelenverwandte gefunden”, so die 20-Jährige. Niemand könne Beth in Duanes Herzen ersetzen. “Ihre Liebe war einzigartig und hat mich glauben lassen, dass Liebe wirklich existiert”, schrieb Bonnie.

Und auch Duane betonte bereits vor einigen Tagen im Entertainment Tonight-Interview, dass er keine andere Frau haben wolle. Kurz vor ihrem Tod habe Beth ihn gefragt, wer später an seiner Seite sein werde. “Niemand”, habe der Kopfgeldjäger daraufhin geantwortet. Er habe seiner Frau versprochen, dass keine andere Person ihren Platz einnehmen werde.

REX FEATURES LTD. / ActionPress Duane und Beth Chapman in Honolulu auf Hawaii, 2006

SplashNews.com Duane Chapman auf der öffentlichen Trauerfeier für seine Frau Beth in Wai'anae (Hawaii)

Instagram / bonniejoc Bonnie Chapman, Tochter von Beth und Duane Chapman

