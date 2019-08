Nach acht Tagen im Promi Big Brother-Zeltlager hieß es für Ginger Costello am vergangenen Donnerstag endlich: Ab in das Luxuscamp. Und an ihrem ersten Abend in dem feinen Bereich des TV-Knasts gönnte sich die Blondine erst einmal eine schöne, heiße Dusche samt ausgiebiger Haarwäsche. Ihre Haare allerdings verkrafteten den plötzlichen Wasserüberfluss nicht ganz so gut: Ginger fielen nach der Dusch-Session alle Extensions aus.

Nachdem Ginger während ihrer Zeit im Zeltlager kein einziges Mal unter die Dusche gesprungen war, verfiel die 33-Jährige gestern schließlich in einen regelrechten Baderausch – zum Leidwesen ihrer langen Haare. Zunächst tönte die Frau von Ex-Rotlichtkönig Bert Wollersheim (68) noch fröhlich aus der Badewanne: "Ich fühle mich gerade wie die Queen, Mann." Doch schon wenig später verging ihr beim Föhnen das Lachen, denn: Plötzlich hatte Ginger die Büschel ihrer künstlichen Haarverlängerung zwischen den Fingern: "Meine Extensions lösen sich, ich kann die einfach raus ziehen! Das gibt es doch gar nicht. Krass", konnte es die ehemalige Stripperin kaum fassen.

Doch ihre Fassung fand Ginger schnell wieder – sie trug ihre neue Kurzhaarfrisur schließlich mit Stolz. Am Ende gab es neben einer neuen Frise für Ginger dann auch noch einen regelrechten Aha-Moment für Mitbewohner Joey Heindle (26): "Ich finde das voll krass, dass man sowas in den Haaren hat. Das sieht voll echt aus", wunderte sich der 26-Jährige über die künstlichen Haarsträhnen.

ActionPress / Chris Emil Janßen Ginger Costello und Bert Wollersheim, 2019

Instagram / ginger.costello.wollersheim Ginger Costello im August 2019

Instagram / ginger.costello.wollersheim Ginger Costello im Juli 2019

