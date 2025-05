Ginger Costello versteht sich mit ihrem neuen Partner blind

Ginger Costello ist nach ihrer Trennung von Bert Wollersheim (74) wieder frisch verliebt – und zwar in ihren neuen Partner Lukas. Im Gespräch mit Promiflash auf der Kampf der Realitystars"-Premiere von Staffel sechs kommt die Forsthaus Rampensau-Bekanntheit ins Schwärmen: "Ich bin wirklich glücklich verliebt in meinen tollen Partner." Offiziell zusammen seien die beiden zwar erst seit knapp zwei Wochen, doch die drei großen Worte sind schon gefallen: "Es wird sehr oft 'Ich liebe dich' gesagt." Generell passe es bei Lukas und Ginger wie die Faust aufs Auge, betont sie: "Wir verstehen uns echt blind. Und er ist echt so lieb. Er macht alles für mich. Es ist schön, wieder so geliebt zu werden."

Auf Nachfrage von Promiflash, ob das in ihrer Beziehung mit Bert in letzter Zeit nicht mehr so gewesen sei, antwortet die Blondine: "Nein, weil zwischen meinem Noch-Mann und mir, wir haben uns leider auseinandergelebt. Ich war beruflich sehr viel unterwegs und er hatte die ganzen Krankheitsfälle. Und ja, deswegen haben wir uns einfach leider auseinandergelebt." Trotzdem stehen Ginger und Bert weiterhin in freundschaftlichem Kontakt.

Das Ende ihrer Beziehung bestätigten Ginger und Bert Ende März gegenüber RTL. "Sechs Jahre Ehe – eine lange und bedeutende Zeit, voller gemeinsamer Erlebnisse, Höhen und Tiefen. Nun gehen wir getrennte Wege, doch nicht im Groll, sondern mit Respekt und Dankbarkeit", hieß es in dem Statement. Weiter erklärten sie: "Wir wussten von Anfang an, dass wir nicht zusammen alt werden."

Anzeige Anzeige

Instagram / gingercostellowollersheim Ginger Wollersheim, TV-Star

Anzeige Anzeige

ActionPress / Jens Krick Ginger und Bert Wollersheim, September 2020

Anzeige Anzeige