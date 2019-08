Für wen wird der Traum vom Promi Big Brother-Sieg als erstes platzen? Seit genau einer Woche hausen zwölf deutsche Sternchen im TV-Container. Eine Zeit, in der so einiges passieren kann: So haben sich nicht nur neue Freundschaften erst entwickelt, um sich dann langsam aber sicher in Feindschaften zu verwandeln, sondern es gab auch eine kleine Premiere im Format: Mit Tobias Wegener und Janine Pink fand sich doch tatsächlich ein Liebespaar. In den vergangenen sieben Tagen lernten die Zuschauer die Bewohner erst mal nur kennen – um dann heute das erste Mal die Entscheidung treffen zu dürfen, welcher Promi die Show verlassen soll.

Ging es nach den Promiflash-Lesern, wäre heute für Almklausi Schluss. In einer Umfrage, an der insgesamt 4.606 Nutzer (Stand: 16. August, 17.31 Uhr) teilgenommen haben, wollten gerade mal 1,3 Prozent (61 Stimmen) den "Mama Lauda"-Interpreten auch weiterhin auf den deutschen Mattscheiben sehen. Nur unwesentlich beliebter ist da Evanthia Benetatou (27). Das konfliktfreudige Bachelor-Girl wurde nur von 1,4 Prozent (66 Stimmen) der User zur Favoritin gekürt. Auch Jürgen Trovato konnte die Zuschauerherzen nicht so richtig erobern. Er befindet sich mit 1,7 Prozent (76 Stimmen) auf dem drittletzten Platz im Beliebtheitsranking.

Deutlich weniger Gedanken über einen Rauswurf muss sich da Joey Heindle (26) machen. Er sammelte, wie auch schon an den Tagen zuvor, die meisten Sympathiepünktchen und landete mit 38,0 Prozent (1.749 Stimmen) auf dem ersten Platz der Favoritenliste. Während es sich Zlatko Trpkovski (43) in den vergangenen Umfragen immer auf dem zweiten Platz gemütlich gemacht hatte, musste er diesen nun an Tobi (12,6 Prozent, 582 Stimmen) abgeben und konnte mit 12,4 Prozent (570 Stimmen) nur die Bronzemedaille mit nach Hause nehmen. Ob das etwa an der harten Beleidigung gegen Ex-Kumpel und Publikumsliebling Joey liegt?

Sat.1 / Promi Big Brother Janine Pink und Tobias Wegener bei "Promi Big Brother" 2019

Sat. 1 Almklausi in der zweiten "Promi Big Brother"-Folge

SAT.1/Willi Weber Joey Heindle, "Promi Big Brother"-Teilnehmer 2019

