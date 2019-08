Wie kam Luke Mockridges (30) "ZDF-Fernsehgarten"-Prank bei seinen Kollegen an? Am 18. August konnte nicht nur das Publikum seinen Augen nicht trauen, auch die Moderatorin Andrea Kiewel (54) zeigte sich entsetzt: Der Comedian machte sich mit Flachwitzen über ältere Menschen lustig und sprang einen Affen nachahmend über die TV-Bühne. Im Anschluss stellte sich heraus, dass es sich dabei womöglich um eine PR-Maßnahme für seine neue Show handelte. Auch die Schlagerboys von Feuerherz waren in dieser Episode zu Gast und erlebten das Auftrittsdebakel live mit: Jetzt sprechen die Bandmitglieder Dominique Bircan Baltas und Karsten Walter (26) darüber, wie sie Lukes Peinlich-Performance fanden!

Im Interview mit RTL sind sich beide Sänger einig: Lukes Show-Einlage ging eindeutig zu weit, seine Jokes seien zudem einfach nur beleidigend gewesen. Vor lauter Fassungslosigkeit habe Andrea sogar Karstens Hand genommen. "Sie war schon entsetzt darüber. Sie hat das Ganze so betrachtet, dass man das nicht mit Respekt behandelt hat, ihre Sendung", kommentiert Dominique die Situation. Außerdem zeigt er sich überzeugt: "Man sollte jede TV-Show und jeden Künstler respektieren."

Während der Komiker auftrat, hätten sie aber gemerkt, dass da irgendwas nicht stimme. Die Laune des Publikums sei schnell im Keller gewesen, alle hätten sich gefragt, ob Luke das ernst meine. "Da hat mir auch meine Mutter geschrieben und gemeint: 'Das ist doch gerade Verarsche, oder'", erinnert sich Karsten. Nun, zwei Tage nach der Sendung, frage sich die Band nur, ob dieser Prank wirklich nötig gewesen sei.

Zengel, Dirk / ActionPress Luke Mockridge bei seinem Auftritt im "ZDF-Fernsehgarten"

Anzeige

Zengel, Dirk / ActionPress Andrea Kiewel beim "ZDF-Fernsehgarten"

Anzeige

Zengel, Dirk / ActionPress Feuerherz beim "ZDF-Fernsehgarten"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de