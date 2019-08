Wie die Zeit vergeht – genau das denkt sich wohl gerade Daniela Katzenberger (32)! Für die Kultblondine und ihre Tochter Sophia Cordalis (4) ist heute ein ganz besonderer Tag: Die Mini-Katze feiert ihren vierten Geburtstag. Dieses Highlight wird natürlich mit der ganzen Familie zelebriert. Und was darf an so einem Tag außerdem nicht fehlen? Klar, der obligatorische Geburtstagspost von der stolzen Mama Dani.

Die 32-Jährige nimmt sich am Morgen Zeit, um liebevolle Zeilen für ihr großes Mädchen zu verfassen. "Unglaublich, dass es schon vier Jahre her ist, als du auf die Welt gekommen bist. Dabei sehe ich dich immer noch in deinem kleinen Babybett liegen im Wormser Krankenhaus", beginnt Daniela ihren Beitrag auf ihrer Instagram-Seite. Sie sei unheimlich stolz auf ihre Tochter, die so groß und selbstständig geworden ist und die mittlerweile Mama und Papa sagt, wo es langgeht.

"Worte können nicht beschreiben, wie unglaublich stolz wir auf dich sind. Wir sind so unendlich dankbar, dass wir dich haben, unser geliebter Schatz. Happy Birthday, Prinzessin", schließt Daniela ihren Glückwunsch ab und teilt dazu zwei niedliche Mutter-Tochter-Schnappschüsse. Während die Ehefrau von Lucas Cordalis (52) auf dem einen ihre Vierjährige in den Armen hält, liegt Sophia auf dem zweiten kurz nach ihrer Geburt auf der nackten Brust ihrer Mama.

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis und ihre Mama Daniela Katzenberger im Mai 2019

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de