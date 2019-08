Daniela Katzenberger (32) kann über den Dickkopf von Tochter Sophia (3) lachen! Die Mini-Katze durchlebt zurzeit eine regelrechte Trotzphase. Immer wieder stänkert sie dabei auch gegen ihre berühmte Mutter und Papa Lucas (51). Da wird Mama Daniela auch schon mal als "Stinki" bezeichnet und ihrem Papa kündigt Sophia sogar gleich die Freundschaft. Die Katze nimmt das ganze aber nicht nur ziemlich gelassen, sondern auch mit einer Menge Humor: Daniela hat sich Sophias liebste fiese Sprüche einfach auf ein Shirt drucken lassen!

Auf Instagram präsentiert sie stolz ihre neueste modische Errungenschaft. Auf ihrem – typisch Dani – knallpinken Shirt steht vorne "Ich bin nicht mehr dein Freund" und die Rückseite ziert das Wort "Stinki". Diese beiden Sprüche durfte sich die Kultblondine in der vergangenen Zeit offenbar ziemlich oft anhören. Ihre Pics kommentiert sie nämlich mit "Und täglich grüßt das Murmeltier".

Ihre Follower sind von so viel Gelassenheit in Sachen Kindererziehung begeistert. Viele fordern schon, dass Daniela ihre neue Modekreation in Serie produzieren und verkaufen soll. Was haltet ihr von Danielas Shirt? Stimmt ab!

