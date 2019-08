Es war der Film, mit dem Keanu Reeves (54) Kinogeschichte schrieb! 1999 kam der erste Teil von "Matrix" in die Kinos und bot ein futuristisches Action-Spektakel, das man so noch nicht gesehen hatte. Zwei weitere Teile, "Matrix Revolution" und "Matrix Reloaded" folgten 2003 – ebenfalls mit großem Erfolg. Fans der Filmreihe rund um Neo, Morpheus und Trinity haben 16 Jahre nach dem letzten Teil nun erneut großen Grund zur Freude!

Wie Warner Bros. am Dienstag berichtet, wird es einen vierten Teil von "Matrix" geben! Und es kommt sogar noch besser: Sowohl Keanu Reeves (Neo) als auch Carrie-Anne Moss (Trinity) werden wieder in ihre Rollen schlüpfen. Auch Regisseurin, Autorin und Produzentin Lana Wachowski ist für den vierten Teil wieder mit dabei. Wachowski hatte gemeinsam mit ihrer Schwester Lilly Wachowski die Regie der Trilogie übernommen – damals waren die beiden noch als Andy und Larry Wachowski bekannt.

"Wir könnten nicht aufgeregter sein, wieder mit Lana in die Matrix einzutreten", so Toby Emmerich, der Chef der Warner Bros Pictures Group, in einem Pressestatement. "Lana ist eine Visionärin, eine einzigartige und originelle, kreative Filmemacherin und wir sind begeistert, dass sie dieses neue Kapitel im Matrix-Universum schreibt, produziert und Regie führt." Die Dreharbeiten für den vierten Matrix-Teil sollen Anfang 2020 beginnen. Über einen konkreten Kinostart ist bis dato nichts bekannt.

Action Press / United Archives GmbH "Matrix Revolutions" aus dem Jahr 2003 mit Keanu Reeves (l.) als Neo

Getty Images Schauspielerin Carrie-Anne Moss

Getty Images Keanu Reeves bei der Premiere von "John Wick: Chapter 2"

