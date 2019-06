Von der Leinwand ab auf den Monitor! Keanu Reeves (54) zählt in der Filmbranche zu einem echten Megastar. Nicht zuletzt dank seiner Rolle als John Wick im gleichnamigen Film und auch seiner Figur Neo in der "Matrix"-Reihe machten den Schauspieler zu einer echten Legende. Jetzt wird dem Darsteller eine ganz besondere Ehre zuteil: Keanu wird in einem der größten Games des kommenden Jahres zum Videospielcharakter.

Auf der dreitägigen Veranstaltung für Computer- und Videospiele in Los Angeles, der E3, verrieten die Macher des PC-Games "Cyberpunk 2077", dass der Megastar als Rockerboy Johnny Silverhand eine Rolle in dem Spiel übernehmen wird. Während einer Pressekonferenz von Microsoft bewarb der 54-Jährige höchstpersönlich das Spiel und enthüllte, dass es bereits im kommenden Jahr erscheinen soll.

Dabei soll er der Figur sein Aussehen und auch seine Stimme leihen. Auch sollen die sogenannten Motion-Capture-Aufnahmen (zu Deutsch: Bewegungs-Erfassung) für den Charakter ebenfalls vom Hollywood-Liebling kommen. Freut ihr euch, dass Keanu bald als Actionheld auf die PC-Bildschirme kommt? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Keanu Reeves 2019 in Kalifornien

Getty Images Keanu Reeves im Mai 2019

Getty Images Keanu Reeves 2019 in Florida

