Vor über einer Woche sind Ingo Kantorek (✝44) und seine Frau Suzana bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Eine, die davon bis vor Kurzem noch keinen blassen Schimmer hatte, war Janine Pink (32) – denn zu dieser Zeit saß die ehemalige Köln 50667-Darstellerin im Container von Promi Big Brother. Nach ihrem Sieg erfuhr die Beauty nun von diesem tragischen Schicksal: So reagierte Janine auf den Verlust ihres Freundes!

Jetzt redete Bild mit der diesjährigen Promi BB-Gewinnerin und sprach sie auf den Tod von Ingo an. "Als ich davon erfahren habe, hat es mich natürlich schockiert. Das ist ein schrecklicher Unfall. Mein tiefes Beileid gilt den Angehörigen", erzählte sie sichtlich schockiert, aber dennoch gefasst im Gespräch.

Schön während ihrer Zeit in der trashigsten TV-WG verlangten viele Fans, dass die 32-Jährige von dieser Tragödie erfahren sollte. Promis hingegen fanden das Vorgehen vom Sender, dem TV-Star nichts zu sagen, richtig."Man muss auch sagen, Promi BB beschützt sie ein bisschen dadurch, dass sie nichts erfährt – so bleibt sie in ihrer heilen Welt", erzählte die ehemalige Promi BB-Bewohnerin Janina Youssefian (36) im Promiflash-Interview.

© SAT.1/Willi Weber Janine Pink nach ihrem "Promi Big Brother"-Sieg

Köln 50667, RTL II Ingo Kantorek, "Köln 50667"-Star

© SAT.1/Willi Weber Janine Pink im "Promi Big Brother"-Finale

