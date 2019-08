Holla, die Waldfee! Was ist denn das für eine Beule, Yannic Dammaschk? Der Gym-Dauergast war bis vor Kurzem noch auf der Jagd nach dem Herz von Bachelorette Gerda Lewis (26). Spaßeshalber gab er in der Kuppelshow an, dass er als Muskelmann das Klischee vom Bodybuilder mit kleinem Penis erfüllen würde. Jetzt, einige Zeit nach seinem Rauswurf aus der Sendung, beweist er aber offenbar das Gegenteil: Auf diesem Gym-Foto zeichnet sich eine Menge ab, was Gerda nun entgeht...

Auf dem aktuellen Instagram-Foto posiert Yannic im Fitnessstudio zwischen schwerem Gerät und etlichen Hanteln. Die Gewichte und die Muskeln des 22-Jährigen rücken allerdings beim Anblick seiner Shorts in den Hintergrund: An einer entscheidenden Stelle beult sich seine Sporthose nämlich mächtig aus – wie es scheint, ist Yannic also doch recht gut bestückt! Ob Gerda ihre Entscheidung jetzt bereut? Immerhin schickte sie den Rosenanwärter schon nach einer kurzen Kennenlernphase in der zweiten Nacht der Rosen nach Hause.

Der Funke scheint bei den beiden aber ohnehin nicht übergesprungen zu sein. Kurz nach seinem Exit merkte Yannic im Gespräch mit RTL an, dass er die Bachelorette gar nicht so interessant finde. "Langweilige Hobbys, aufgesetzt und gespielter Charakter plus ein billiges Aussehen", schoss der Sprücheklopfer scharf gegen die amtierende Rosenlady.

Instagram / yannimon Yannic Dammaschk, Ex-Bachelorette-Kandidat

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis, Bachelorette 2019

Instagram / yannimon Yannic Dammaschk, Ex-Bachelorette-Kandidat

