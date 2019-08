Nicht nur ihre Fans wünschen Promi Big Brother-Siegerin Janine Pink (32) und Tobias Wegener gemeinsames Glück! Im Laufe der vergangenen zwei Wochen fanden die ehemalige Köln 50667-Darstellerin und der Love Island-Hottie zueinander – gegen Ende der Staffel verkündete Tobi gar, er und seine Mitstreiterin seien ein Paar. Während einige Zuschauer den Flirt kritisch beäugten, glauben viele an eine Zukunft für die beiden. Die Familie des Fitness-Fans gab sogar bereits ihren Segen, wie Janine nun verriet!

Auf der Aftershow-Party nach dem Finale lernten sich die Familien der TV-Turteltauben kennen. Im Promiflash-Interview verriet Janine, wie gut dieses erste Treffen lief: "Ich habe Tobis Omi und Opi kennengelernt. Die Oma will schon Rouladen für mich kochen nächste Woche, hat sie gesagt. [...] Tobis Omi meinte wohl, sie hat von Anfang an gesagt, dass ich zu Tobi passe." Mit Großmutters Segen kann ja nun nichts mehr schiefgehen!

Jetzt wollen die "Promi Big Brother"-Finalisten erst einmal Zeit ohne Kameras miteinander verbringen und auch gemeinsam in den Urlaub fliegen. "Und ich will auf jeden Fall jetzt versuchen, so viel Zeit wie möglich mit ihm zu verbringen. Ich habe gesagt, ich bin flexibel. Ich hätte auch kein Problem, irgendwann mal hierüber zu ziehen", erklärte die Leipzigerin.

SAT.1 "Promi Big Brother"-Finalistin Janine Pink

Sat.1 Janine Pink und Tobias Wegener bei "Promi Big Brother"

© SAT.1/Willi Weber Tobias Wegener und Janine Pink im Promi BB-Finale

