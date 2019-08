Es hat sich ausgeflittert! Anfang August gaben sich Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) auf einem Luxus-Dampfer vor der Insel Capri das Jawort. Anschließend schipperte das frisch vermählte Paar an der Küste Italiens entlang und ließ es sich in seinen Flitterwochen gut gehen. Doch auch in der Welt der Schönen und Reichen kann so ein Urlaub nicht ewig dauern. Jetzt ist Heidi zurück im Business und macht die Straßen ohne Tom und in einem sexy Outfit unsicher!

Nur weil Tom nicht dabei ist, heißt das aber noch lange nicht, dass Heidi ohne Begleitung unterwegs ist! Statt mit ihrem Neu-Gatten zeigt sie sich auf Instagram im knappen Kleidchen an der Seite von Topmodel Naomi Campbell (49). Die beiden drehen derzeit in New York für Heidis neues US-Reality-Format "Making the Cut", das 2020 an den Start geht.

Auch ohne Naomi macht die 46-Jährige eine super Figur. Im lässigen Leo-Kleid mit auffällig hohem Bein-Schlitz schlendert die Germany's next Topmodel-Chefin über die Zebrastreifen New Yorks – das lässt sie ihre Fans natürlich mit Videos auf ihrem Account wissen. Da will Tom seine Liebste sicher so schnell wie möglich wieder an seiner Seite haben.

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum im August 2019

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Naomi Campbell in New York

Instagram / heidiklum Topmodel Heidi Klum

