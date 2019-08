Beth Chapman (✝51) hat eine große Lücke im Leben ihrer Familie hinterlassen: Die TV-Bekanntheit erlag vor zwei Monaten ihrem jahrelangen Krebsleiden, nachdem sie zuvor ins Koma versetzt worden war. Sie ließ nicht nur ihren trauernden Mann Duane Chapman (66) zurück, sondern auch die gemeinsamen Kinder Bonnie, Garry, Dominic und Cecily. Für die fünf ist der Tod ihrer geliebten Frau und Mutter noch immer nur schwer zu verstehen!

Duane verriet gegenüber People Now, wie es seinen Kids aktuell geht: "Jeder kommt anders zurecht. Einige von ihnen schaffen es wirklich gerade so." Der 66-Jährige erklärte, dass die Familie nicht wisse, was sie tun sollen – sie seien nicht vorbereitet gewesen auf das, was auf sie zugekommen ist. "Es ist schwer für sie", fügte er hinzu, bezeichnete sich selbst jedoch als schwächstes Glied. Der TV-Kopfgeldjäger und seine zwischen 18 und 34 Jahre alten Kinder unterstützen sich gegenseitig: "Sie helfen beim Kochen, denn Beth war eine fantastische Köchin." Duane kümmere sich hingegen um den Rest.

Der TV-Star kann sich nur zu gut vorstellen, was in den Köpfen seiner Kinder los ist: "Ich habe meine Mutter als erstes verloren und als sie verstorben ist, habe ich gedacht: 'Ich wünschte, Papa wäre zuerst gestorben, weil ich meine Mami liebe.'" Deshalb habe er sich bei Bonnie, Garry, Dominic und Cecily auch dafür entschuldigt, dass er nicht zuerst gegangen ist.

Instagram / cecilybeezee Beth Chapman, Reality-TV-Star

Actionpress/ NICEPAPGIO/X17online.com Duane Chapman, TV-Kopfgeldjäger

Instagram / cecilybeezee Beth Chapman mit ihrer Tochter Cecily

