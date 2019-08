Sie hat ihren Traumprinzen ganz offensichtlich gefunden! In der vergangenen Staffel von Promi Big Brother erklärte Kandidatin Ginger Costello-Wollersheim inbrünstig, ihren Ehemann Bert Wollersheim (68) über alles zu lieben. Nach ihren vergangenen gewalttätigen Beziehungen wisse sie die Zärtlichkeit ihres Partners sogar noch mehr zu schätzen. Ihre starken Gefühle drückte sie nun auch in Form von rührenden Zeilen im Netz aus!

Ihren Beitrag auf Instagram widmete Ginger einzig und alleine ihrem Bert! Das gemeinsame Paar-Foto ergänzte sie um folgende Liebeserklärung: "Ich kann mit Stolz sagen, dass du der richtige Mann für mich bist. Was ich fühle, wenn du da bist... Wie sehr ich dich vermisse, wenn du weg bist... Das, was ich sehe, wenn ich in deine Augen schaue... Das ist Liebe." Gingers Post rührte ihre ganze Community – allen voran aber natürlich ihren Gatten!

Bert kommentierte die Widmung mit ebenfalls emotionalen Worten: "Du machst mich jeden Tag aufs Neue zu dem glücklichsten Mann der Welt, Baby. [...] Ich danke dir für deine Liebe und das Geschenk, dich haben zu dürfen." Na, wenn Berts Liebesschwur bei Ginger nicht für noch mehr Herzrasen sorgt!

Instagram / ginger.costello.wollersheim Ginger Costello und Bert Wollersheim im März 2019

ActionPress / Chris Emil Janßen Ginger Costello und Bert Wollersheim 2019 auf Mallorca

Instagram / ginger.costello Bert Wollersheim mit seiner Frau Ginger im April 2019

