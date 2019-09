Sie ist verliebt! Im Juni gab es schon die ersten Gerüchte, im Juli machten sie es offiziell: Reality-Star Patricia Blanco (48) ist in festen Händen und einfach überglücklich! Andreas Ellermann hat der 48-Jährigen das Herz gestohlen. Nach drei Monaten sind die Turteltauben sogar zusammengezogen. Ihre Liebe im Eilschritt könnte bald aber noch einen anderen Meilenstein erreichen: Jetzt denkt Patricia bereits über Kinder nach!

Im Interview mit RTL.de plaudern die Tochter von Schlagersänger Roberto Blanco (82) und der Radiomoderator aus dem Nähkästchen. Bedeutet ihre gemeinsame Wohnung in Hamburg jetzt auch, dass bald ein Kinderzimmer eingerichtet wird? "Ein Kind wollte ich ja immer, aber nicht erzwingen. Wenn Gott will, wird es kommen. Der Andreas ist auf jeden Fall der Richtige. Ja, also wenn, dann Andreas", ist sich Patricia sicher. Und was sagt der Papa in spe zu den Plänen?

"Wir wollen jetzt erstmal reisen, wir wollen fröhlich sein, aber ausgeschlossen ist das nicht", meint Andreas. Vor dem Familien-Abenteuer steht aber erst ein ganz anderes Projekt an: Patricia ist fest entschlossen, die Wohnung ihres Freundes nach ihrem Geschmack zu renovieren!

Actionpress/ Brinckmann,Martin Patricia Blanco, Reality-TV-Star

Facebook / andreas.ellermann.1 Andreas Ellermann und Patricia Blanco

Instagram / patriciablancoofficial Andreas Sellermann und Patricia Blanco

