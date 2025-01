Patricia Blanco verrät Details ihrer Verlobung mit Benjamin

Patricia Blanco (53) schwebt auf Wolke sieben. An Silvester stellte ihr neuer Freund Benjamin der Reality-TV-Bekanntheit nämlich die Frage aller Fragen. Im Urlaub in Kitzbühel hielt der Unternehmer um ihre Hand an – er sei zwar nicht auf ein Knie gegangen, habe sich jedoch um einen schönen Verlobungsring bemüht. "Es war wirklich sehr, sehr romantisch", schwärmt Patricia im Interview mit RTL von dem besonderen Abend und fügt hinzu: "Er ist ein ganz, ganz toller Mann."

Die Verlobung ist noch so frisch, dass Patricia es selbst kaum glauben kann. "Ich muss das für mich selber immer so ein bisschen sacken lassen", gibt sie zu. Immerhin gehen die beiden erst seit Kurzem gemeinsam durchs Leben: Im Oktober 2024 lernte sie Benjamin in einem Hamburger Restaurant kennen. Mit weiteren Details ihrer Verlobung möchte sich Patricia erst einmal zurückhalten. "Leider kommt durch sowas wieder viel Neid hoch, gerade von den Frauen", gibt sie zu bedenken.

Am selben Tag machte noch jemand seine Hochzeitsabsichten öffentlich: kein Geringerer als Patricias Ex Andreas Ellermann. Auf einem Kreuzfahrtschiff vor der Küste von Madeira machte der Millionär seiner neuen Partnerin Ilka einen Antrag. Ein Zufall? Dazu hat die Tochter von Roberto Blanco (87) ihre ganz eigene Theorie. "Ich habe so das Gefühl, es wird da auf mein Instagram geschaut und dann wird sich einfach überlegt: 'Okay, Story'", legt sie nahe.

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco mit ihrem neuen Freund

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco und Andreas Ellermann im Oktober 2021

