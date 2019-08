Sie wagen den nächsten Schritt! Patricia Blanco (48) schwebt seit knapp drei Monaten auf Wolke sieben. Nach einigen Fehlschlägen in der Liebe scheint die TV-Bekanntheit in Kult-Moderator Andreas Ellermann endlich den Richtigen gefunden zu haben. Nachdem sie ihre Beziehung vorerst aus der Öffentlichkeit heraushielten, leben sie ihre Liaison nun ganz offen aus – zahlreiche Kussfotos inklusive. Und wie gut es bei den Turteltauben läuft, wird nun sehr deutlich: Patricia ist zu Andreas gezogen!

Bis vor Kurzem führten die beiden noch eine Fernbeziehung – die 48-Jährige lebte in Nizza, ihr Liebster in der Hansestadt Hamburg. Doch das hat sich jetzt geändert: Patricia hat ihre Koffer gepackt und wohnt ab sofort bei ihrem Herzblatt, wie das Paar im RTL-Interview bestätigte. Vollends wohl fühlt sich die Brünette aber noch nicht in ihrem neuen 340-Quadratmeter-Heim – sie möchte einiges umgestalten. "Man sieht, dass hier ein Single lebte. Da muss ich jetzt noch einen Touch von Patricia reinbringen", erklärte sie.

Auch wenn bei der Einrichtung noch Diskussionsbedarf zwischen Patricia und Andreas besteht, so ist für beide klar – sie möchten einander nie wieder loslassen! "Es ist für mich das erste Mal, dass ich so viel für einen Mann empfinde. Ich bin das erste Mal richtig verliebt", schwärmte die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin im Bild-Interview.

Instagram / patriciablancoofficial Andreas Ellermann und Patricia Blanco

Anzeige

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco und Andreas Ellermann

Anzeige

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco und Andreas Ellermann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de